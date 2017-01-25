В декабре Эстония стала лидером ЕС по темпам роста инфляции

Эстонское государство не станет требовать от остающихся под стражей в Индии эстонских судовых охранников погашения предоставленного им кредита до тех пор, пока они не вернутся на родину и обсудит эту тему только после их возвращения, заявил в среду министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер (СДПЭ).