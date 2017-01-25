В декабре Эстония стала лидером ЕС по темпам роста инфляции
Потребительские цены в Евросоюзе в декабре 2016 года выросли на 1,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. При этом в Эстонии показатель инфляции в два раза превысил среднеевропейский показатель, составив 2,4%.
Об этом свидетельствуют данные агентства "Евростат", которые были опубликованы в среду, 18 января.
Самый высокий рост потребительских цен зафиксирован в Эстонии (2,4%), Бельгии (2,2%), Латвии (2,1%), Чехии (2,1%) и Литве (2%).
Дефляция в декабре была зафиксирована в двух странах ЕС - Болгарии (-0,5%) и Румынии (-0,1%).
В еврозоне показатель инфляции составил в декабре 1,1%.
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