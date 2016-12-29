МВД разработало определение стартапа

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Министерство внутренних дел направило на согласование проект постановления, в котором впервые дается определение понятия "стартап" и предусматривается создание экспертной комиссии, которая будет определять, относится ли создаваемое предприятие к этой категории.

Согласно постановлению, чтобы называться "стартапом", новое или действующее предприятие должно иметь бизнес-модель с большим потенциалом глобального роста, являться инновационным и воспроизводимым и существенно способствовать развитию предпринимательской среды в Эстонии, сообщило в четверг, 22 декабря, агентство BNS.

Поставление также устанавливает условия и порядок отнесения предприятия к категории стартапов на основании заявки, поданной иностранцем, работодателем или его уполномоченным.

В дальнейшем организовавшие стартап иностранцы смогут участвовать на основании визы только в программе ускоренного развития Buildit Accelerator фирмы Build IT OÜ и программе Wise Guys Investment OÜ фирмы Wiseguys Business Tech. В остальных случаях потребуется оценка экспертной комиссии.

Постановление будет реализовано на основании Закона об иностранцах.