logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Эстония поднялась на одну ступень в рейтинге инновационных экономик мира

Фото: Scanpix/AFP
Cегодня 14:19
Источник: BNS/TASS
Рубрика: Экономика

Эстония улучшила свою позицию в рейтинге топ-50 инновационных экономик мира по версии агентства Bloomberg, заняв 33-е место в списке, но уступив первенство среди стран Балтии сохранившей 32-е место Литве.

Латвия и Польша также поднялись на одну позицию, заняв, соответственно 39-е и 22-е место, сообщило во вторник, 17 января, агентство BNS.

Как и в прошлом году, список возглавляет Южная Корея, в тройку лидеров также входят Швеция и Германия. За ними следуют Швейцария, Финляндия, Сингапур, Япония, Дания, США и Израиль, сообщило ТАСС.

Россия опустилась с 12-го на 26-е место, продемонстрировав самое сильное падение среди исследуемых стран. Эксперты Bloomberg объяснили резкое падение России в рейтинге влиянием санкций, а также низкими ценами на энергоносители за последние пару лет.

При составлении рейтинга использовались семь критериев, среди которых расходы на исследования и разработки в процентах от ВВП, добавленная стоимость технологичного производства в ВВП, производительность промышленности, число компаний сектора высоких технологий в стране, развитость сферы услуг, число профессиональных исследователей и патентов.

Андрей Крашевский
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 16.01.2017 (20:00)

Погода

foto
Погода в Эстонии остается стабильной

Новости Эстонии

foto
Сийм Кийслер о последствиях реформы собственности: Шансов на компенсации у вынужденных квартиросъемщиков нет
 foto
Население Эстонии растет не за счет естественного прироста, а за счет миграции
 foto
Уроки в новой частной школе будут вести два учителя: половину дня на эстонском, другую – на русском
 foto
Суд отказал "паэскому бомбисту" в досрочном освобождении
 foto
Певкур об идее Суклеса идти на выборы со своим списком: будем думать, как поступать

Зарубежные новости

foto
В Турции задержан подозреваемый в нападении на клуб в Стамбуле выходец из Узбекистана
 foto
Россия надеется на окончание санкционной войны уже в этом году
 foto
Минздрав России предлагает запретить продажу табака родившимся после 2015 года