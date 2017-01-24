Эстония поднялась на одну ступень в рейтинге инновационных экономик мира

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Эстония улучшила свою позицию в рейтинге топ-50 инновационных экономик мира по версии агентства Bloomberg, заняв 33-е место в списке, но уступив первенство среди стран Балтии сохранившей 32-е место Литве.

Латвия и Польша также поднялись на одну позицию, заняв, соответственно 39-е и 22-е место, сообщило во вторник, 17 января, агентство BNS.

Как и в прошлом году, список возглавляет Южная Корея, в тройку лидеров также входят Швеция и Германия. За ними следуют Швейцария, Финляндия, Сингапур, Япония, Дания, США и Израиль, сообщило ТАСС.

Россия опустилась с 12-го на 26-е место, продемонстрировав самое сильное падение среди исследуемых стран. Эксперты Bloomberg объяснили резкое падение России в рейтинге влиянием санкций, а также низкими ценами на энергоносители за последние пару лет.

При составлении рейтинга использовались семь критериев, среди которых расходы на исследования и разработки в процентах от ВВП, добавленная стоимость технологичного производства в ВВП, производительность промышленности, число компаний сектора высоких технологий в стране, развитость сферы услуг, число профессиональных исследователей и патентов.