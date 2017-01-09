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Работодатели Эстонии призвали правительство облегчить условия найма на работу иностранцев

Бизнес просит министров облегчить условия найма на работу иностранцев. Фото: ERR
Cегодня 16:40
Источник: BNS
Рубрика: Экономика

Центральный союз работодателей Эстонии направил четырем министерствам список из 24 предложений, призванных устранить препятствия на пути вербовки и обустройства в Эстонии работников из других стран.

Предложения были собраны в ходе общения с работодателями и зарубежными специалистами. В рамках инициированного союзом работодателей проекта "Иностранной рабочей силе — нулевая бюрократия" от работодателей и от работников-иностранцев поступило описание в общей сложности 82 проблемных ситуаций.

По словам председателя союза Тоомаса Тамсара, чаще всего в этих описаниях встречаются ситуации, главной проблемой которых оказываются отсутствие информации или ее противоречивость. Решением этого комплекса вопросов занимаются Министерство внутренних дел и департамент полиции и погранохраны, и работодатели надеются увидеть позитивные сдвиги в самом скором будущем.

"Опросы выявили ряд важных проблем, препятствующих обустройству иностранных работников в Эстонии — например, серьезные препятствия в получении помощи от семейных врачей или в использовании общественных услуг. С точки зрения работодателей крупнейшей проблемой оказался долгий срок получения вида на жительство и сложный процесс оформления ходатайства о нем", - сообщил Тамсар.

Он добавил, что нехватка квалифицированных работников касается не только предпринимателей, которые на этом фоне не могут расширить свое производство или вынуждены искать для своего бизнеса другие страны, где можно в достаточном количестве найти подходящих для своего дела работников.

"Численность работников частного сектора, то есть, налогоплательщиков, в Эстонии сокращается в среднем на 5000 человек в год, что в самом скором времени поставит нас перед серьезным вопросом: как финансировать публичные услуги — медицину, образование, инфраструктуру и так далее. Уже сегодня мы видим проблемы с бюджетом Больничной кассы", - напомнил Тамсар.

По его словам, Эстония должна упростить и избавить от бюрократических препон механизм обустройства в стране иностранных работников, иначе они просто поедут работать в другие страны, где все это проще.

Артур Тооман
Редактор

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