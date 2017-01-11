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2016 год стал в Эстонии рекордным по продажам новых автомобилей со времен кризиса

Гибрид Toyota. Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 10:44
Источник: BNS
Рубрика: Экономика

В Эстонии в 2016 году было продано почти 22 500 новых автомобилей. Такое количество машин продавалось только в предшествовавшие кризису 2006-2008 годы, сообщил в среду Союз предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей в Эстонии (AMTEL).

В декабре в традициях рождественского месяца продажи новых автомобилей были скромнее, чем в другие месяцы, однако все же показатель превысил уровень декабря 2015 года на 2,8%. Всего в декабре было продано 1304 новых автомобилей.

Продажи за 2016 год (22 429 новых автомобилей) на 10,2% или 2082 штук превысили показатели 2015 года.

Самыми популярными были автомобили среднего класса небольших размеров — их доля из числа проданных за год составила 28,2%, далее шли машины среднего класса и джипы.

Самой популярной маркой в 2016 году была Toyota (продано 3527 новых автомашин), за ней следовали Skoda и Volkswagen - машин этих марок было продано соответственно 2493 и 1781.

Самой популярной моделью в 2016 году была Škoda Octavia (1145).

Екатерина Таклая
Редактор

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