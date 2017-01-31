Правительство ищет оптимальную формулу развития сланцевого сектора

На фоне прошлогодних сокращений в сланцевом секторе и ослабления налоговой политики в отношении предприятий, правительство Эстонии занимается поиском оптимальной формулы развития отрасли. На столе – два варианта, передает "Актуальная камера".

Три министерства (финансов, экономики, защиты окружающей среды), Госканцелярия, а также ряд компаний заказали у международной аудиторской компании анализ того, какие виды налогообложения и методы распределения ресурсов обеспечат будущее сланцедобывающей и перерабатывающей отрасли до 2050 года.

"Мы изучали возможности налогообложения сланцевой промышленности и пришли к выводу, что сланцевому сектору подошли бы либо индексированные налоговые ставки для собственника на базе потребляемых объемов, что является примерно такой же системой, которая используется сегодня в Эстонии. Либо в качестве альтернативы мы предложили налог на нетто-доход собственника", – сказала ведущий консультант компании Ernst & Young Baltic AS Кейу Рыа.

По сути, второе предложение является определенного рода налогом на прибыль. Обе предложенные системы позволяют сделать налогообложение сланцевого сектора гибким, учитывающим обстановку на мировом рынке.

"Государство и предприятия в хорошие времена делят прибыль, а в плохие времена – риск. Таким образом здесь нужно найти баланс между тем, насколько государство согласно рисковать, а предприятия – делиться прибылями, обычно большими, которые возникают в благоприятные экономические времена", – пояснил вице-канцлер Министерства финансов Дмитрий Егоров.

Министерство финансов обещало разработать схему к 1 января следующего года, однако Министерство окружающей среды предлагает сдвинуть срок еще на год, то есть – к 1 января 2019 года, чтобы внести в единое налогообложение и экологические налоги, и распределение лицензий на добычу сланца, которое сегодня, по мнению предпринимателей, несправедливо.

"У нас сейчас стоят два завода технологии "Кивитер", которые мы не можем использовать, потому что права добывать сланец у нас нет. Рынка между предприятиями не существует", – отметил председатель правления концерна VKG Ахти Асмманн.

Анализ также предлагает решение и по разделу использования сланцевых ресурсов, объем добычи которых сегодня лимитирован 20 млн тонн ежегодно.