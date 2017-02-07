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Ильвес избежит возврата пособия, а EAS выплатит 152 000 евро за счет налогоплательщиков

Хутор Эрма. Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 14:33
Рубрика: Экономика

Правление фонда развития предпринимательства (EAS) приняло решение, что нет никаких оснований требовать от Тоомаса Хендрика Ильвеса вернуть оставшиеся 90% от выплаченного хутору Эрма пособия. EAS выплатит эту сумму (около 152 000 евро) Европейской комиссии из своих средств, другими словами, из кармана эстонских налогоплательщиков.

Председатель правления EAS Силле Талвет-Унт сказала, что хотя намеренных нарушений выявлено не было, на различных этапах производства проекта OÜ Ermamaa были допущены ошибки, сообщил портал uudised.err.ee.

"Например, осенью 2016 года EAS мог более основательно проанализировать ситуацию 2012 года и признать принятое тогда решение недействительным, а уже потом проводить общий анализ, – сказала Талвет-Унт. – Рассматривая процесс в целом, мы видим, что главной причиной ошибки было то, что данный проект был во всех смыслах необычным. Это уникальный случай, когда получивший пособие не может воплотить планы в жизнь, поскольку вступил на должность президента".

Правовые анализы выявили, что юридически нет никакого основания требовать возврата дополнительной суммы от получившего пособие хутора, а дальнейшие судебные споры – бесперспективны. Поскольку при определении суммы возврата ошибку допустил именно EAS, то требование вернуть дополнительную сумму привело бы к бесконечным судебным разбирательствам с OÜ Ermamaa, в ходе которых для одержания победы фонду не хватило бы весомых юридических аргументов. Выплатив эту сумму из своих средств, EAS избежит длительных судебных процессов и связанных с ними непредвиденных затрат.

"Чтобы прийти к наилучшему решению, мы проконсультировались с советом EAS, а также многими другими экспертами. Нам жаль, что произошла такая ситуация, но мы вынесли из нее урок и пришли к юридически корректному окончательному решению. Мы основательно пересмотрели всю ситуацию и надеемся, что можем считать все споры на эту тему оконченными", – заключила председатель правления.

Субсидия в размере 190 000 евро для организации на хуторе туристического бизнеса была выдана фирме Ermamaa OÜ, владельцем которой в тот момент была супруга экс-президента Эвелин Ильвес, а сам хутор являлся активом фирмы.

По условиям развода хутор отошел Ильвесу, который не пожелал реализовывать на нем бизнес-план своей бывшей супруги. По окончании своих президентских полномочий, Ильвес направил EAS соответствующее заявление и вернул предусмотренную соглашением с EAS часть субсидии, т. е. 19 000 из 190 000 евро. Соответствующее соглашение было заключено с EAS еще в 2012 году.

Аудит Министерства финансов осенью 2016 года оценил это решение как необоснованное. Совет EAS под давлением бывшего министра предпринимательства Лийзы Овийр (SDE) отозвал с должности председателя правления EAS Ханно Томберга, который привел в исполнение решение по хутору Эрма, принятое его предшественниками в 2012 году.

Дина Малова
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