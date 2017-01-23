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В 2018 году для прочно стоящих на ногах фирм планируют ввести ставку подоходного налога в 14% 

Фото: PRNPM/EMF
Cегодня 13:10
Источник: BNS
Рубрика: Экономика

Низкая, 14%-ная ставка подоходного налога, для так называемых зрелых фирм вступит в силу, скорее всего, в 2018 году. Государство будет рассчитывать низкую налоговую ставку по сумме распределенной прибыли за три предыдущих года. При этом частные лица должны будут платить дополнительный налог с полученных в виде дивидендов доходов.

Решение облагать прибыль подоходным налогом при ее распределении, а не получении было принято в интересах быстро развивающейся молодой экономики, когда следовало поощрить реинвестирование прибыли, сообщается в плане, который министр финансов Свен Сестер представит на кабинетном заседании правительства в четверг.

"С тех пор многие фирмы перешли со стадии развития на зрелую стадию, но в своей политике дивидендов по-прежнему ведут себя, как предприниматели на стадии развития", - говорится в плане. Таким образом, с каждым годом растет общий объем перекапитализированной, нераспределенной прибыли, а государство не получает потенциальные налоговые поступления.

В этой связи Сестер предлагает ввести низкую налоговую ставку в отношении зрелых фирм. Она должна быть достаточно низкой, чтобы мотивировать фирмы изменить свою политику дивидендов и быть конкурентоспособной в контексте Балтийских стран.

"Ставка подоходного налога могла бы составить 14 процентов, что примерно на треть ниже нынешней 20-процентной ставки. Она была бы конкурентоспособной с точки зрения привлечения в Эстонию зарубежных инвестиций по сравнению с 15-процентной ставкой Латвии и Литвы", - отмечает министерство.

Также министерство предлагает пересмотреть систему налогообложения частных лиц. Сейчас полученные физическим лицом-резидентом Эстонии от являющейся эстонским резидентом компании дивиденды налогом не облагаются.

"Чтобы исключить дополнительную мотивацию выплачивать так называемые дивидендные зарплаты, в дальнейшем следует обложить дополнительным налогом на уровне получателя выплаченные физическим лицам дивиденды, чтобы суммированное налоговое обязательство удержалось на уровне 20 процентов", - сообщается в плане.

Таким образом, министерство предлагает дополнительно удерживать из обложенной 14-процентным подоходным налогом прибыли 7 процентов подоходного налога с распределенных в пользу физического лица дивидендов. План не предлагает существенных исключений, если речь не идет о резиденте другой страны, с которой Эстония заключила договор о предупреждении двойного налогообложения.

Министр финансов Свен Сестер на кабинетном заседании правительства в четверг предложит ввести изменения с 1 января 2018 года. По мнению Министерства финансов, изменение должно быть срочным, и поэтому оно намерено разработать законопроект без составления предварительного намерения о разработке.

Дина Малова
Редактор

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