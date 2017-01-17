Объем лизинга на покупку автомобилей вырос в 2016 году почти на 20%

Автомобили в лизинг. Фото: Scanpix/Postimees

По данным Союза автомобильных дилеров AMTEL продажи новых автомобилей в 2016 году выросли на 10% по сравнению с предыдущим годом. На фоне роста продаж автомобилей еще более значительно вырос объем лизинга - за девять месяцев прошлого года рост составил 19,2%.

По результатам первых девяти месяце 2016 года рынок лизинга в Эстонии вырос на 19,2%. "Точные цифры еще не подведены. Но с большой вероятностью мы говорим о 20-процентном росте объема лизинговых сделок в сфере финансирования покупки автомобилей в 2016 году по сравнению с результатами предыдущего года", - пояснил руководитель отдела лизинга банка DNB Яан Лийтмяэ.

Объем продаж новых автомобилей и объем их финансирования тесно взаимосвязаны с экономической уверенностью населения. "Учитывая рост лизингового финансирования при покупке транспортных средств, жители Эстонии остаются по-прежнему оптимистичными", - добавил Лийтмяэ.

По данным статистики AMTEL (Союз автомобильных дилеров) Эстония является рынком с самым высоким показателем по использованию лизинговых услуг в мире.

В 2015 году объем новых лизинговых сделок составил 4,5% от ВВП Эстонии. В остальных странах Европы большая доля лизингового финансирования приходится на лизинг ИТ-оборудования, что в Эстонии до сих пор остается малозначительным.