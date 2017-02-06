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Elektrilevi просит об отсрочке для представления новой ценовой политики

Elektrilevi. Фото: Сийм Лыви/ERR
Cегодня 13:02
Рубрика: Экономика

Сетевое предприятие Elektrilevi ходатайствует в Департаменте конкуренции об отсрочке, чтобы представить ведомству для согласования тарифы за сетевые услуги, основанные на расходах.

Утром в понедельник, 30 января, предприятие сообщило, что во второй половине дня ознакомит с новой ценовой политикой, но позже решило отменить мероприятие для прессы. В качестве причины отметили, что правительство взяло дополнительное время для анализа влияния ценообразования.

Пресс-секретарь Elektrilevi Туули Сокман сказала ERR Uudised, что правительство, будучи владельцем концерна Eesti Energia, хотело взять дополнительное время, чтобы обсудить влияние изменений.

Департамент конкуренции хотел получить план от Elektrilevi к 31 января, теперь предприятие представило отсрочку до 13 февраля.

До отмененной пресс-конференции Сокман сказала, что средняя цена сетевых услуг снижается. "Однако поскольку этому сопутствует изменение ценообразования, то для части клиентов это обернется снижением, у части счета останутся такими же, а часть счетов может возрасти".

В конце 2016 года Департамент конкуренции выявил, что сетевые тарифы предприятия Elektrilevi, принадлежащего компании Eesti Energia, не соответствуют расходам, и сделал предписание снизить расценки на 6,7%. Поскольку плата за сетевые услуги формирует 50-55% итоговой цены за электроэнергию, для среднестатистического клиента итоговая цена на электричество должна снизиться на 3,6%, сообщил департамент в декабре.

Ирина Киреева
Редактор

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