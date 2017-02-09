logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Со следующего года в Эстонии введут акциз на жидкость для э-сигарет

Фото: Postimees/Scanpix
Bчера 14:39
Рубрика: Экономика

В четверг правительство Эстонии одобрило законопроект об обложении акцизом продукции для электронных сигарет с 2018 года и отправило его на обсуждение в Рийгикогу.

Цель законопроекта об изменении закона об акцизе на табак — обложение акцизным налогом альтернативных табачных изделий, чтобы избежать неравной конкуренции между традиционными и альтернативными видами табака, сообщил портал uudised.err.ee.

Подготовившее законопроект Министерство финансов считает альтернативными табачными изделиями жидкость для электронных сигарет, ароматизаторы для курительных камней, заменяющих табак для кальяна, а также твердый заменитель табака — курительные камни и другие подобные продукты.

Акциз на альтернативные табачные изделия составит 0,2 евро на миллилитр жидкости или 0,2 евро на миллиграмм на продукцию в виде геля. Акциз на одну сигарету в этом и в 2018 году составляет 0,1 евро. Одному миллиграмму табачной жидкости соответствует примерно 5,6 сигарет.

Акциз на твердые заменители табака аналогичен акцизу на курительный табак, который с 2018 года будет равен 76,84 евро на килограмм. Для смягчения возможного влияния приграничной торговли, размер акциза на альтернативные табачные изделия будет ниже, чем акциз на сигареты.

По прогнозам министерства финансов, в результате новой акцизной политики в 2018 году в госбюджет дополнительно поступит 1,1 млн евро.

Сигары и сигариллы облагаются налогом также, как сигареты

С 2018 года акциз на сигариллы и сигары будет составлять 151 евро за 1000 штук и 10% от их максимальной розничной цены.

Акциз на сигареты с 2018 году составит 69,5 евро за 1000 штук и 30% от максимальной розничной цены. В 2018 году данное изменение пополнит госбюджет на 0,1 млн евро.

Законопроект также предусматривает замену бумажного учета налоговых марок электронным, что облегчит работу налоговых органов. В дальнейшем для перевозки акцизного товара предприниматели не должны будут распечатывать требующиеся накладные из электронной базы данных.

Налоговые органы будут проверять наличие накладной в электронной системе. По той же причине больше не будет требоваться нотариально заверенный документ о разрешении на использование акцизного склада.

Кроме того, изменится порядок оплаты акцизов при дистанционной торговле. Акциз сможет оплатить принимающая сторона. При данном распорядке, находящиеся в другой стране ЕС продавцы, для оплаты налога должны указать представителя налогоплательщика, однако во многих случаях этого не делают. В данном случае за уплату налога отвечает сторона, принимающая акцизный товар. Однако принимающая сторона не отвечает за уплату акциза в том случае, если продавец обозначил для оплаты акциза представителя налогоплательщика.

Дина Малова
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 02.02.2017 (20:00)

Погода

foto
В пятницу облачно, -3...+1

Новости Эстонии

foto
"Инсайт": секретные документы, огромные расходы и подводные камни проекта Rail Baltic
 foto
В Тарту отметили годовщину подписания Тартуского мирного договора
 foto
"Инсайт": систему реабилитации для детей с особыми потребностями нужно менять — но хватит ли у политиков воли?
 foto
Пярнуский порт планирует построить терминал для бункеровки судов сжиженным природным газом
 foto
Эстония ужесточает меры против насилия: в уголовном порядке будет наказываться и навязчивое преследование

Зарубежные новости

foto
Коммунисты России начали подготовку к столетию Октябрьской революции
 foto
ERR в Риге: Латвия стала теснее сотрудничать с Белоруссией, но не забывает и про Россию
 foto
Эксперты: влияние санкций на российский финансовый рынок было не слишком значительным