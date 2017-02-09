Со следующего года в Эстонии введут акциз на жидкость для э-сигарет

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В четверг правительство Эстонии одобрило законопроект об обложении акцизом продукции для электронных сигарет с 2018 года и отправило его на обсуждение в Рийгикогу.

Цель законопроекта об изменении закона об акцизе на табак — обложение акцизным налогом альтернативных табачных изделий, чтобы избежать неравной конкуренции между традиционными и альтернативными видами табака, сообщил портал uudised.err.ee.

Подготовившее законопроект Министерство финансов считает альтернативными табачными изделиями жидкость для электронных сигарет, ароматизаторы для курительных камней, заменяющих табак для кальяна, а также твердый заменитель табака — курительные камни и другие подобные продукты.

Акциз на альтернативные табачные изделия составит 0,2 евро на миллилитр жидкости или 0,2 евро на миллиграмм на продукцию в виде геля. Акциз на одну сигарету в этом и в 2018 году составляет 0,1 евро. Одному миллиграмму табачной жидкости соответствует примерно 5,6 сигарет.

Акциз на твердые заменители табака аналогичен акцизу на курительный табак, который с 2018 года будет равен 76,84 евро на килограмм. Для смягчения возможного влияния приграничной торговли, размер акциза на альтернативные табачные изделия будет ниже, чем акциз на сигареты.

По прогнозам министерства финансов, в результате новой акцизной политики в 2018 году в госбюджет дополнительно поступит 1,1 млн евро.

Сигары и сигариллы облагаются налогом также, как сигареты

С 2018 года акциз на сигариллы и сигары будет составлять 151 евро за 1000 штук и 10% от их максимальной розничной цены.

Акциз на сигареты с 2018 году составит 69,5 евро за 1000 штук и 30% от максимальной розничной цены. В 2018 году данное изменение пополнит госбюджет на 0,1 млн евро.

Законопроект также предусматривает замену бумажного учета налоговых марок электронным, что облегчит работу налоговых органов. В дальнейшем для перевозки акцизного товара предприниматели не должны будут распечатывать требующиеся накладные из электронной базы данных.

Налоговые органы будут проверять наличие накладной в электронной системе. По той же причине больше не будет требоваться нотариально заверенный документ о разрешении на использование акцизного склада.

Кроме того, изменится порядок оплаты акцизов при дистанционной торговле. Акциз сможет оплатить принимающая сторона. При данном распорядке, находящиеся в другой стране ЕС продавцы, для оплаты налога должны указать представителя налогоплательщика, однако во многих случаях этого не делают. В данном случае за уплату налога отвечает сторона, принимающая акцизный товар. Однако принимающая сторона не отвечает за уплату акциза в том случае, если продавец обозначил для оплаты акциза представителя налогоплательщика.