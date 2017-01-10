Леэдо не уплатил государству около миллиона евро за пользование портами

Вячеслав Леэдо. Фото: Postimees/Scanpix

Управляющая государственными портами компания AS Saarte Liinid не получила от компаний Вячеслава Леэдо Saaremaa Laevakompanii и Vainamere Liinid около миллиона евро платы за пользование портами.

"Порядка миллиона. Это связано с тем, что пользование портами не оплачено", - сказал BNS член правления Saarte Liinid Яанус Тамкиви, комментируя предъявленное компанией требование об оплате долга.

"Договор имеется, по договору мы проработали 10 лет. Честно говоря, эти задолженности были хроническими», - сказал он. По словам Тамкиви, ранее средства начинали понемногу поступать после серьезных споров. «Но теперь это прекратилось, мы ничего не получили за портовую услугу", - сказал он.

"Кое-что нам заплатили, но последние три-четыре месяца в крупных портах — Хельтермаа, Куйвасту, Виртсу — не оплатили", - сказал Тамкиви. По его словам, суд вынес постановление об аресте принадлежащего компании парома St. Ola.

По словам Тамкиви, постановление пока не было оспорено. "Это должно последовать со встречной стороны, если они не будут недовольны этим постановлением суда. Решение простое: сейчас паром арестован, если эту сумму переведут, судно выйдет из-под ареста, а за этим, скорее всего, последуют судебные тяжбы о том, чьи эти деньги на самом деле", - сказал он. По словам Тамкиви, перевести следует сумму в миллион евро.

Тамкиви выразил надежду, что споры о плате за пользование портом получится решить разумным образом.