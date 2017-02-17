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Законопроект о пошлине за регистрацию автомобиля: от идеи платить при каждой смене владельца планируют отказаться

Иллюстративная фотография. Фото: Сийм Лыви/ERR
Cегодня 15:30
Рубрика: Экономика

Министерство финансов работает над планом по введению новой пошлины при регистрации автомобиля, в ближайшее время он поступит в правительство. Планируется применение налога для зарегистрированных в Эстонии транспортных средств один раз при смене владельца после вступления закона в силу, а также при регистрации новых, купленных в Эстонии, автомобилей и пригнанных из-за границы.

В феврале правительству поступит свежий анализ и предложения, законопроект должен быть готов в мае. Вице-канцлер Министерства финансов Дмитрий Егоров сказал порталу ERR Uudised, что больших изменений по сравнению с предыдущими планами не будет. "Обсуждали исключения и вопрос об одноразовом или многоразовом налогообложении".

Предыдущий план предусматривал, что пошлину придется платить при первичной регистрации и при каждой смене владельца.

Однако облагать налогом только при первичной регистрации нельзя, так как согласно правилам Евросоюза не должна возникнуть ситуация, когда при покупке пригнанного из-за границы автомобиля приходится платить пошлину, а в случае покупки уже зарегистрированного в стране автомобиля – нет. Также правила не требуют взимать пошлину при каждой смене владельца.

Министерство финансов, вероятно, предложит платить пошлину за все автомобили один раз. В случае зарегистрированных в Эстонии подержанных автомобилей - первый раз при смене владельца, а в случае новых и пригнанных из-за границы подержанных автомобилей пошлину бы платили при первичной регистрации.

Егоров подчеркнул, что с деталями пока не определились. В числе прочего пока неясно, кого именно считать первым сменившимся владельцем. Например, если человек покупает машину в лизинг, первоначальным владельцем становится лизинговая фирма. Когда лизинг выплачен, владельцем становится пользователь. Пока не решено, считать ли и это подлежащей налогообложению сменой владельца.

Ирина Киреева
Редактор

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