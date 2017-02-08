В Тарту проходит Международная конференция по экспорту

Тарту. Фото: ERR

Сегодня в Тарту эксперты внешней торговли соберутся на международной конференции по экспорту “Make Trade Simple”, чтобы обсудить тенденции, которые принесут успех эстонским предприятиям на внешних рынках.

На конференции будут говорить о тенденциях, которые в ближайшее время повлияют на международный экспорт, а также о наилучших практиках при заключении международных экспортных сделок. Слово возьмут экспортеры, которые поделятся своими историями успеха на внешних рынках.

По словам председателя эстонского совета Международной торговой палаты (ICC Eesti), руководителя KredEx Krediidikindlustus Меэлиса Тамбла, важно, чтобы эстонские предприятия обсудили вместе перспективы внешней торговли и обменялись лучшими практиками в этой области.

Международная конференция по экспорту соберет в Тарту предпринимателей, которые постоянно работают и на удаленных внешних рынках. Она пройдет 1-2 февраля в Тарту.