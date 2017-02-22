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Европарламент утвердил соглашение о свободной торговле между ЕС и Канадой

Фото: Reuters/Scanpix
Cегодня 14:49
Рубрика: Экономика

Европейский парламент в среду проголосовал за утверждение соглашения о зоне свободной торговли между Европейским союзом и Канадой (CETA), предусматривающего отмену 99% таможенных пошлин.

За утверждение соглашения проголосовали 408 европарламентариев, 254 выступили против, 33 воздержались.

Предполагается, что сделка будет способствовать росту торговли товарами и услугами, а также инвестиционных потоков. Для окончательного вступления соглашения в силу необходима его ратификация парламентами стран-членов ЕС, но механизм предварительного действия позволит начать его практическое применение уже в апреле 2017 года.

"Заключая CETA, мы выбираем открытость, рост и высокие стандарты в противовес протекционизму и стагнации. Канада — это страна, с которой у нас общие ценности, и союзник, на которого мы можем положиться. Вместе мы построим мосты, а не стену, ради благосостояния наших граждан. CETA станет маяком для будущих торговых соглашений по всему миру", - заявил латвийский докладчик по CETA Артис Пабрикс после голосования, прозрачно намекая на несогласие ЕС с позицией новой администрации США, которая намерена построить стену на границе с Мексикой и скептично настроена к многосторонним торговым соглашениям.

Переговоры о CETA продолжались с 2009 по 2014 год и завершились подписанием соглашения в октябре 2016 года. По данным за 2015 год, объем импорта из Канады в ЕС составил около 28 млрд евро, а экспорта из ЕС в Канаду — около 35 млрд. Предполагается, что после вступления CETA в силу эти показатели вырастут более чем на 20%.

Как отмечает ТАСС, это соглашение рассматривается в ЕС как прототип для гораздо более масштабного договора о свободной торговле между ЕС и США - TTIP, переговоры по которому оказались фактически приостановлены из-за мощного сопротивления, в частности со стороны европейских аграриев, опасающихся конкуренции со стороны агропромышленного комплекса США.

Андрей Крашевский
Редактор

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