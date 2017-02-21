Фирмы Тоомаса Леппа должны вернуть 25 000 евро фонду KIK

Фирмы экс-руководителя Таллиннского телевидения Тоомаса Леппа должны вернуть 25 000 евро Центру инвестирования в окружающую среду. Таков результат экстренного аудита, передает "Актуальная камера".

В ходе проверки выяснилось, что фирмы Тоомаса Леппа декларировали расходы, которых в действительности не было, а также были заключены договоры с приближенными к Леппу лицами. В общей сложности фирмам было выделено 200 000 евро на производство передач о природе.

Представитель Леппа заверил ERR, что они получили требование и сумма будет возвращена в срок.