Volkswagen вытеснил Toyota c первого места в мире по продажам автомобилей

Гибрид Toyota. Фото: Postimees/Scanpix

Обе компании смогли увеличить продажи, при этом у Toyota рост оказался минимальным — всего 0,2% по отношению к 2015 году. Немецкая компания продала на 3,8% машин больше, чем в позапрошлом году. Toyota реализовала 10,17 млн автомобилей, VW — 10,3 млн, передает Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg.

Таким образом, разрыв между лидерами мирового авторынка остается небольшим. В последние четыре года лидировали японцы.

Агентство отмечает, что VW в 2016 году вырвался вперед благодаря росту продаж в Китае на фоне снижения налогов в этой стране. На результаты Toyota негативно повлияло снижение спроса на одном из крупнейших авторынков — в США. При этом в будущем обоим автопроизводителям придется столкнуться с трудностями на основных рынках сбыта. В США негативный эффект может иметь политика президента Дональда Трампа, направленная на создание рабочих мест внутри страны. В то же время в КНР спрос будет замедляться, поскольку срок налоговых льгот истекает, замечает Bloomberg.