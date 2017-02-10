Фирма Pocopay Индрека Нейвельта не оправдала ожиданий по числу клиентов, но наладила продажу своей технологии

Индрек Нейвельт Фото: Scanpix/Postimees

Основанная бывшим главой Hansapank Индреком Нейвельтом фирма Pocopay, предлагающая услуги мобильного приложения для быстрого совершения банковских операций, не смогла за год работы привлечь существенное число клиентов, но наладила продажу технологии.

"У нас сейчас несколько тысяч клиентов. Мы этим не удовлетворены, это меньше, чем мы рассчитывали", - сказал Нейвельт в передаче "Kapital" на телеканале ETV.

"Однако вопреки нашим ожиданиям мы очень довольны другим аспектом. Нам удается продавать нашу технологию, что очень интересно. Иногда в жизни бывает так, что идешь в одно место, а попадаешь в другое", - добавил финансист.

По его словам, в приложение Pocopay инвестировано около пяти млн евро, но для создания приличного мобильного банка нужно еще больше ресурсов.

По оценке Нейвельта, технология Pocopay могла бы заинтересовать и банки. "Это новые поставщики услуг, которые хотят выйти на этот рынок для предложения потребительских кредитов или же телекоммуникационные фирмы. В разных странах, не в Эстонии", - сказал он.

Нейвельт отметил, что в основе современных мобильных банков лежит логика интернета, и банки сами хотят улучшать свои мобильные приложения.

Pocopay в настоящее время осуществляет деятельность в Эстонии, Финляндии, Нидерландах и Испании, но Нейвельт подтвердил, что основной упор делается на продажу технологии, а не на привлечении розничных клиентов.

В Pocopay работает около 40 человек, и фирма намерена нанять дополнительных ИТ-специалистов.