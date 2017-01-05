В ноябре потребление электроэнергии выросло в Эстонии на 11%

На динамику производства и потребления повлияла и холодная погода. Фото: Postimees/Scanpix

Потребление электроэнергии в Эстонии выросло в ноябре на 11% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - до 794 гигаватт-часов.

Об этом в четверг, 29 декабря, сообщило предприятие Elering, отметив, что на фоне роста потребления производство электроэнергии в ноябре выросло еще более заметно - на 40% до 1083 ГВтч.

Энергетический баланс Эстонии в ноябре был положительным - показатели производства на 290 гигаватт-часов превысили показатели потребления.

Произведенная в Эстонии электроэнергия экспортировалась в основном в Финляндию.

Одной из причин роста внутреннего потребления эксперты называют более низкую температуру воздуха по сравнению с ноябрем прошлого года.