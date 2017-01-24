Председательство Эстонии в ЕС может повысить цены в гостиницах

Иллюстративная фотография. Фото: Postimees/Scanpix/

Во время периода председательствования Эстонии в ЕС с июля по декабрь 2017 года ожидается наплыв иностранных туристов. В связи с этим стоимость гостиничных номеров в Таллинне может возрасти.

Когда летом прошлого года выяснилось, что председательство Эстонии в Евросоюзе пройдет на полгода раньше, то уже спустя несколько месяцев столичные гостиницы начали получать предварительную бронь и запросы, передала "Aktuaalne kaamera".

"Запросов на этот период поступило гораздо больше, чем в предыдущие годы. Июль – самый горячий месяц в сфере туризма в Эстонии", – сказал руководитель отдела по коммуникациям гостиницы Sokos Hotel Пеэп Эхасалу.

Гостиница Radisson Blu Sky также получила достаточно броней как для отдельных лиц, так и для групп лиц.

Если заполняемость гостиниц в центре Таллинна в июле составляет 90-95%, то в текущем году прогнозируют рост этого показателя на несколько процентов. Это означает, что вырастут и цены. Цены обычно зависят от периода, дня недели, происходящих событий.

Сейчас в гостинице Radisson Blu Sky средняя цена – 109 евро. Заместитель управляющего гостиницы Виталий Макеев прогнозирует, что цены вырастут на 10-15%.