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В ноябре в Эстонии продолжился рост числа туристов, россиян приехало на 17% больше

Таллинн притягивает туристов со всего мира. Фото: ERR
Cегодня 08:26
Рубрика: Экономика

В ноябре 2016 года в гостиничных предприятиях Эстонии останавливались на ночлег 216 000 внутренних и зарубежных туристов, что на 4% больше, чем в тот же период предыдущего года.

Услугами эстонских гостиниц воспользовались 129 000 иностранных и 86 000 внутренних туристов, сообщил в понедельник 9 января, Департамент статистики.

По сравнению с ноябрем прошлого года количество иностранных туристов увеличилось на 4%, а количество внутренних туристов выросло на 3,7%.

49% воспользовавшихся гостиничными услугами иностранцев прибыли из Финляндии, 13% - из России, 9% - из из Латвии. Число гостей из Финляндии выросло на 2%, из Латвии - на 16%, из России - на 17%.

Как уточнил корреспондент портала rus.err.ee в ведомстве, в ноябре 2016 года на ночлег в Эстонии останавливались 16 094 туриста из России - это 2415 человек больше, чем в том же месяце прошлого года.

В основном туристы останавливались в Таллинне (77%), Пярну (7%), Тарту (5%) и в Ида-Вирумаа (3%).

66% иностранцев прибыли в Эстонию для отдыха, 21% назвали целью визита командировку, остальные указали иную причину.

От общего числа клиентов эстонских отелей 40% составили внутренние туристы. Из них 57% находились на отдыхе, а 31% - совершали рабочую поездку. В Харьюмаа останавливались 32%, в Пярнумаа - 13%,в Ида-Вирумаа - 9% внутренних туристов.

Свои услуги туристам в ноябре предлагали 915 эстонских отелей и гостиниц. В распоряжении путешественников были 19 000 номеров комнат и 43 000 спальных мест. Заполненными оказались 41% номеров и 31% спальных мест. В среднем сутки, проведенные в отеле, обходились в 36 евро — по сравнению с ноябрем 2015 года сумма не изменилась.

Сергей Михайлов
Редактор

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