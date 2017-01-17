Исследование: количество вывозимого из Эстонии в Финляндию алкоголя сократится на четверть

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Количество алкоголя, вывозимого из Эстонии в Финляндию, сократится на четверть под влиянием поправок к финскому закону об алкоголе. Об этом сообщается в исследовании, заказанном финской представительской организацией фирм розничной торговли Paivittaistavarakauppa.

Согласно проведенному Taloustutkimus исследованию, если количество всего вывозимого из Эстонии алкоголя сократится на четверть, то количество вывозимого пива, сидра и лонгдринков уменьшится наполовину.

Под влиянием поправок к закону об алкоголе налоговые поступления в Финляндии вырастут на 60 млн евро.

Кроме того, изменится и поведение потребителей — по мнению составителей исследования, люди будут потреблять меньше крепких алкогольных напитков, которым предпочтут продукцию с меньшим содержанием алкоголя.

Финская фирма исследований Taloustutkimus OY провела опрос среди 2000 человек в начале декабря.

Сокращение количества ввозимого из Эстонии алкоголя будет вызвано запланированным Министерством социальных дел и здравоохранения Финляндии смягчением ограничений, связанных со спиртным. Продуктовые магазины смогут наряду с продукцией, содержащей до 4,7% алкоголя, продавать и напитки, содержащие до 5,5% алкоголя. Причем в их число войдут и коктейли на основе крепких спиртных напитков.

Если ранее рестораны могли продавать алкоголь до половины второго ночи, теперь они смогут ходатайствовать о разрешении на продажу алкоголя до половины четвертого. Клиент должен будет выпить напиток за час.

Кроме того, поправка смягчает ограничения рекламы алкоголя — в том числе рестораны и бары смогут рекламировать happy hour.

Небольшие пивоварни с производством менее 500 000 литров смогут продавать свою продукцию напрямую ресторанам и магазинам.

Магазины продающей крепкий алкоголь государственной сети магазинов Alko будут открыты на час дольше, до девяти вечера.

Поправка также разрешит варить домашнее пиво на собственные нужды.