Лесопромышленники собираются построить в Эстонии целлюлозный завод за 1 млрд евро

Представители фирмы Est-For Invest OÜ рассказали о планах строительства деревообрабатывающего завода в Эстонии. Фото:ERR

Фирма Est-For Invest OÜ объявила о планах строительства высокотехнологичного деревообрабатывающего завода, в который собираются инвестировать миллиард евро. Лесопромышленники сейчас ищут инвесторов, подходящую территорию для строительства завода и собираются сделать экологическую экспертизу проекта.

Члены правления Est-For Invest OÜ Маргус Кохава и Ааду Полл на состоявшейся 10 января пресс-конференции сказали, что в настоящее время идет подготовительная работа. Проект может быть реализован в 2022 году.

Согласно озвученным планам, производственная мощность завода по переработке древесины может быть до 700 000 тонн продукции в год. Завод ежегодно будет перерабатывать три миллиона кубометров древесины.

Планируется производить не только целлюлозу для бумаги и картона, но и текстильную целлюлозу, вискозу, композитные материалы, лингин, из которого можно делать биотопливо и углеродное волокно. По словам Маргуса Кохава, цель в том, чтобы производить больше продукции с высокой добавочной стоимостью.

Как утверждают инициаторы проекта, завод будет построен с приминением самых современных технологий, чтобы было минимальное воздействие на окружающую среду. Завод будет производить на 25% больше энергии из возобновляемых источников, чем сам потреблять.

Фирма Est-For Invest OÜ была учреждена 3 октября 2016 года. Совладельцами ее выступили лесопромышленные компании Эстонии: AS Lemeks, Caspar Re OÜ, Ivard OÜ, Kaamos Group OÜ, OÜ Combiwood и OÜ Tristafan.