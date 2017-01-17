logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Лесопромышленники собираются построить в Эстонии целлюлозный завод за 1 млрд евро

Представители фирмы Est-For Invest OÜ рассказали о планах строительства деревообрабатывающего завода в Эстонии. Фото:ERR
Cегодня 12:55
Рубрика: Экономика

Фирма Est-For Invest OÜ объявила о планах строительства высокотехнологичного деревообрабатывающего завода, в который собираются инвестировать миллиард евро. Лесопромышленники сейчас ищут инвесторов, подходящую территорию для строительства завода и собираются сделать экологическую экспертизу проекта.

Члены правления Est-For Invest OÜ Маргус Кохава и Ааду Полл на состоявшейся 10 января пресс-конференции сказали, что в настоящее время идет подготовительная работа. Проект может быть реализован в 2022 году.

Согласно озвученным планам, производственная мощность завода по переработке древесины может быть до 700 000 тонн продукции в год. Завод ежегодно будет перерабатывать три миллиона кубометров древесины.

Планируется производить не только целлюлозу для бумаги и картона, но и текстильную целлюлозу, вискозу, композитные материалы, лингин, из которого можно делать биотопливо и углеродное волокно. По словам Маргуса Кохава, цель в том, чтобы производить больше продукции с высокой добавочной стоимостью.

Как утверждают инициаторы проекта, завод будет построен с приминением самых современных технологий, чтобы было минимальное воздействие на окружающую среду. Завод будет производить на 25% больше энергии из возобновляемых источников, чем сам потреблять.

Фирма Est-For Invest OÜ была учреждена 3 октября 2016 года. Совладельцами ее выступили лесопромышленные компании Эстонии: AS Lemeks, Caspar Re OÜ, Ivard OÜ, Kaamos Group OÜ, OÜ Combiwood и OÜ Tristafan.

Артур Тооман
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 09.01.2017 (20:00)

Погода

foto
Во вторник преимущественно без осадков, -2..+2

Новости Эстонии

foto
IRL может найти кандидата на пост мэра Таллинна за пределами партии
 foto
ВИДЕО ДТП в Мустамяэ: пострадали две девушки
 foto
Ряд культурных учреждений Таллинна и Тарту повышает цены на билеты
 foto
Совершавший кражи в Валга гражданин Латвии приговорен к пяти годам тюрьмы
 foto
Обвиняемые в убийстве пярнуского таксиста братья частично признали свою вину

Зарубежные новости

foto
ERR в Москве: зимний велопарад прошел при температуре минус 28
 foto
Жертвами теракта в Сирии стали десятки мирных жителей
 foto
В Россию не пустили несколько автобусов Lux Express из Финляндии