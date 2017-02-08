Владельцы Olerex отозвали правление

Заправка Olerex. Фото: Postimees/Scanpix

Владельцы топливной фирмы Olerex Андрес Линнас и Антти Моппель на прошлой неделе отозвали все правление фирмы; с 25 января в должность в качестве единственного члена правления вступил только Линнас.

"Владельцы решили совершить такое изменение", - сказал BNS Линнас. Он добавил, что ничего не произошло, речь идет о повседневной деятельности, а отозванные из парвления Кристин Каазик, Пирет Миллер и Алан Вахт по-прежнему работают в фирме.

"Изменение произошло в соответствии с обновившейся структурой управления и стратегией развития фирмы. Стратегия Olerex ориентирована на уверенный рост, в выборе своего персонала мы руководствуемся привлечением самых лучших", - ответил Линнас на поступивший позднее письменный вопрос о потенциальных дальнейших изменениях в правлении фирмы.

Бывший член правления Вахт сказал BNS, что так решили владельцы, поэтому они сами должны объяснить это решение. По словам Вахта, неясно, какими станут отношения между Olerex и бывшими членами правления. "Переговоры ведутся. Сейчас все три члена правления продолжают работу по договору с членом правления — это обязательственно-правовой договор, просто нет прав члена правления. Каждый отвечает за свою сферу. Время покажет, какие решения примет тот или иной член правления", - сказал Вахт.

По данным бизнес-регистра, владельцы Olerex 25 января отозвали из правления фирмы Кристин Каазик, Пирет Миллер и Алана Вахта. В тот же день единственным членом правления назначили Андреса Линнаса.

Мажоритарными владельцами Olerex AS частично посредством холдинговой фирмы Aqua Marina являются Андрес Линнас на 45,45%и Антти Моппель на 45,45%. В 2015 году при обороте в 223,5 млн евро прибыль Olerex составила 1,1 млн евро.