Экономика Германии выросла в 2016 году на 1,9%

Экономика Германии является крупнейшей в Европе. Фото: AFP/Scanpix

Рост экономики ФРГ в 2016 году составил 1,9%, а основными драйверами роста стали частное потребление и рост государственных расходов на беженцев.

Об этом в четверг, 12 января, сообщило агентство BNS со ссылкой на государственную службу статистики ФРГ Destatis.

По первоначальной оценке, рост немецкой экономики ускорился по сравнению с 2015 годом, когда он составил 1,7%. Окончательные данные будут представлены после публикации официальной статистики за IV квартал.

"Внутреннее потребление сыграло решающую роль в позитивных изменениях экономики Германии в прошлом году", - говорится в сообщении Destatis.

Рост частного потребления составил 2%, а расходов госсектора — 4,2%. В службе статистики пояснили, что одна из причин существенного роста правительственных расходов — большое число беженцев и мигрантов в стране.

Экспорт увеличился за год на 2,5%, а импорт — на 3,4%.

Если первоначальная оценка подтвердится, то 2016 год станет самым успешным для немецкой экономики с 2011 года, когда рост составил 3,7%. По данным Destatis, рост в 2016 году на 0,5% опередил средний показатель за последние 10 лет.