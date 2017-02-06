Inbank и Coop Eesti покупают Eesti Krediidipank

Иллюстративное фото. Фото: Pärnu Postimees / Scanpix

В понедельник вступает в силу сделка о покупке акций банка Eesti Krediidipank AS банком Inbank при участии фирмы Coop Eesti с целью создать в Эстонии новый банк, который будет называться Coop.

Об этом в понедельник, 30 января, сообщила пресс-служба Inbank.

Сделка осуществляется в два этапа. 30 января Inbank купит 9,9995% акций Eesti Krediidipank. После этого Coop Pank купит аффилированные предприятия Inbank — Coop Finants AS и Krediidipank Finants AS, а также увеличит свой акционерный капитал, в результате чего доля участия Inbank в новом банке увеличится примерно до 25%.

Coop Eesti в рамках сделки приобрела 59,7% акций Eesti Krediidipank, который продолжит работу под нынешним названием до осени 2017 года, после чего банк будет называться Coop Pank. Для реализации сделки и поддержки дальнейшего роста на общем собрании акционеров Inbank 11 января было решено увеличить акционерный капитал на 2,8 млн евро, после чего собственный капитал Inbank увеличился до 13,7 млн евро.

По словам председателя совета Inbank Прийта Пылдоя, сотрудничество Inbank как с Krediidipank, так и с Coop Eesti развивалось очень хорошо. "Предыдущее эффективное партнерство — прочная основа для уникального совместного проекта, который реализуется по ицициативе и при поддержке Inbank. У нас есть знания и опыт в финансовом секторе и технологиях, а у Coop Eesti – прочные клиентские отношения с сотнями тысяч жителей Эстонии, а также более 350 торговых точек в Эстонии. Я считаю, что Krediidipank — очень хорошая платформа для реализации концепции Coop в финансовом секторе", - сказал Пылдоя.

При этом в сообщении Inbank отмечается, что стратегия Inbank по-прежнему состоит в выходе на новые европейские рынки со своими продуктами и технологиями, поэтому Inbank в среднесрочной перспективе планирует выйти из состава собственников будущего банка Coop.

Inbank осуществляет банковскую деятельность в Эстонии с апреля 2015 года, предлагая услуги через интернет-банк и сеть партнеров. У Inbank и его аффилированных фирм заключено около 160 000 активных клиентских договоров в Эстонии.

До настоящего времени 59,7% акций Krediidipank принадлежали российскому финансовому концерну ВТБ, который в ноябре сообщил о намерении продать свою долю в эстонском банке.

В прошлом году Krediidipank получил прибыль в размере 1,8 млн евро. Вклады клиентов выросли на 29% до 267 млн евро, а баланс увеличился почти на 50 млн евро до 305 млн евро. Сумма выданных кредитов составляет около 150 млн евро.