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Эстония, Латвия и Литва подпишут соглашение по развитию Rail Baltica в конце января

Rail Baltic ERR
Cегодня 11:12
Источник: BNS
Рубрика: Экономика

Соглашение между Эстонией, Латвией и Литвой по развитию железнодорожного сообщения Rail Baltica планируется подписать 31 января на проходящей в рамках Балтийского сотрудничества встрече премьер-министров Балтийских стран. Соглашение зафиксирует обязанности государств, необходимые для строительства железнодорожного сообщения с Центральной Европой через Балтийские страны. Будут окончательно определены общие технические параметры, маршрут и сроки строительства.

В прошлую пятницу министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон направила министрам и госконтролеру на согласование проект постановления правительства, одобряющего соглашение Эстонии, Латвии и Литвы по развитию железнодорожного сообщения Rail Baltica.

По словам Симсон, соглашение планируется подписать 31 января этого года на проходящей в рамках Балтийского сотрудничества встрече премьер-министров Балтийских стран. "В этой связи прошу в порядке исключения прислать согласование за короткий срок, к вечеру 18 января, чтобы МИД мог представить документы на заседании правительства 26 января", - написала Симсон.

По словам Симсон, из-за сокращенного срока пакет с документами на согласование является неполным, официальный перевод англоязычного соглашения на эстонский язык составляется, а к письму приложен неофициальный перевод. Официальный перевод будет передан немедленно, как только он будет составлен.

Соглашение государств по Rail Baltica зафиксирует их обязанности, необходимые для строительства железной дороги, говорится в пояснительной записке. Соответствующие пункты содержатся в ряде принятых ранее на встречах премьер-министров и министров Балтийских стран деклараций и совместных заявлений, часть которых также подписали высокопоставленные представители Финляндии, Польши и еврокомиссии.

На практике обсуждение связанных с Rail Baltica вопросов с партнерами из Латвии и Литвы содержит проблемы из-за разных интерпретаций существующих деклараций. Кроме того, подписанные представителями стран на данный момент документы не охватывают ряда важных и нуждающихся в регулировании проблем.

Тем самым, соглашение является одним из условий прокладки Rail Baltica. Цель соглашения заключается в том числе в повышении взаимного доверия между странами-участниками проекта.

Соглашение определяет предварительные условия строительства Rail Baltica, их исполнителя, а также роль совместного предприятия RB Rail AS в исполнении предварительных условий и строительстве Rail Baltica до полной готовности к эксплуатации. Соглашение регулирует вопросы о владении будущей инфраструктурой и землей под ней, а также условия финансирования строительства. Участники согласуют предоставление доступа к инфраструктуре, а также общие ориентиры по назначению предприятия железнодорожной инфраструктуры, управляющего Rail Baltica.

Артур Тооман
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