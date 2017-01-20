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Грузооборот российских портов за год вырос на 6%

Порт Усть-Луга. Фото: Артур Тооман
Cегодня 21:27
Рубрика: Экономика

Грузооборот портов РФ по итогам 2016 года вырос на 6% до 717 млн тонн.

Об этом в пятницу, 13 января, сообщил на встрече с журналистами министр транспорта России Максим Соколов, передает ТАСС.

"Это (порты) одна из немного отраслей экономики в целом, которая последовательно показывает рост все предыдущие годы. В этом году мы перешагнули знаковую планку в 700 млн т, достигнув очередного рекордного рубежа — порядка 717 млн т обработки, и показали рост по отношению к прошлому году 6%", - сказал он.

Андрей Крашевский
Редактор

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