Победу в конкурсе Eesti Laul букмекеры предрекают Койту Тооме и Лауре

Букмекеры советуют Лауре и Койту Тооме бронировать билеты в Киев. Фото: ERR

В субботу, 18 февраля, состоится второй полуфинал конкурса эстрадной песни Eesti Laul 2017. По оценке букмекеров, явный фаворит полуфинала - тандем Койт Тооме/Лаура. Этой паре прочат также победу и в финале конкурса, который пройдет 4 марта.

За победу во втором полуфинале, точно так же как и накануне в первом полуфинале, будут бороться 10 участников. Наилучшие шансы на успех, по оценке букмекеров, имеют Койт Тооме и Лаура, которые исполнят композицию Verona.

Коэффициент на победу тандема 1,85 - то есть, в случае верного исхода, на каждые 100 поставленных евро выплачивается 185 евро выигрыша.

В том, что дуэт выйдет в финал, букмекеры абсолютно не сомневаются. Ставки на это принимаются из расчета 1 к 100.

По оценке аналитиков букмекерского портала Triobet, из второго полуфинала в решающую фазу конкурса также выйдут Керли, Лийз Лемсалу, Расмус Ряндвеэ и Ангеэлия.

Победитель конкурса Eesti Laul 2017 (финал пройдет 4 марта) примет участие в "Евровидении-2017" в Киеве.

Букмекеры считают, что на Украину от нашей страны отправятся Койт Тооме и Лаура.