Определился порядок выступления финалистов Eesti Laul 2017

Среди песен, поданных на конкурс Eesti Laul в этом году, есть и композиция на русском языке от группы NIKA. Как рассказали участники проекта Ника Прокопьева и Александр Жеделев, русскоязычный текст может стать своеобразной фишкой песни, благодаря чему она будет выделяться на фоне композиций других участников. При этом пока музыканты не задумываются о том, какие шансы у их песни есть на Eesti Laul, поскольку самое главное сейчас — это пройти отбор.