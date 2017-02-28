Определился порядок выступления финалистов Eesti Laul 2017
Во вторник опубликовали порядок выступления финалистов песенного конкурса Eesti Laul 2017.
Финал пройдет 4 марта на сцене Saku Suurhall. Победитель будет представлять Эстонию на конкурсе "Евровидение 2017" в Киеве.
Порядок выступления участников:
1. Лийз Лемсалу "Keep Running"
2. Койт Тооме и Лаура "Verona"
3. Whogaux & Karl-Kristjan feat. Maian "Have You Now"
4. Ленна Куурмма "Slingshot"
5. Даниэль Леви "All I Need"
6. Элина Борн "In or Out"
7. Иво Линна "Suur loterii"
8. Расмус Ряндвеэ "This Love"
9. Ariadne "Feel Me Now"
10. Керли "Spirit Animal"
В качестве приглашенного гостя выступит победитель конкурса "Евровидение-2015" Монс Зелмерлев из Швеции и популярная эстонская группа Beyond Beyond.
Финал Eesti laul 2017 пройдет в концертном зале Saku Suurhall 4 марта в 19:00. Прямую трансляцию будет вести телеканал ETV+, ее можно будет посмотреть и на портале rus.err.ee.
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