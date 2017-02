ФОТО: сегодня пройдет второй полуфинал конкурса Eesti Laul

В субботу, 18 февраля, состоится второй полуфинал музыкального конкурса Eesti Laul, где путем голосования жюри и телезрителей будет отобрана вторая часть финалистов конкурса. Финальный этап Eesti Laul состоится 4 марта в Saku Suurhall.

Трансляция концерта в прямом эфире будет показана на канале ETV в эту субботу, начало в 21:35.

Следить за конкурсом в прямом эфире можно и на странице телеканала в интернете.

Всего будет два тура голосования. В первом туре по суммированным результатам голосования жюри и зрителей выберут четыре песни. Во втором туре пятого финалиста определит публика путем телефонного голосования.

Список участников второго полуфинала:

1. Лийз Лемсалу - "Keep Running"

2. Койт Тооме и Лаура - "Verona"

3. Расмус Ряндвеэ - "This Love"

4. Керли - "Spirit Animal"

5. Даниэль Леви - "All I Need"

6. Alvistar Funk Association - "Make Love, Not War"

7. Close To Infinity и Йан Карелль - "Sounds Like Home"

8. Almost Natural - "Electric"

9. Antsud - "Vihm"

10. Ангеэлия - "We Ride With Our Flow"

В первом полуфинале по суммированным результатам голосования жюри и зрителей в решающую стадию конкурса вышли Элина Борн (с композицией "In or Out"`), Ленна Куурмаа ("Slingshot"), Иво Линна ("Suur loterii") и Карл-Кристьян & Whogaux feat. Maian ("Have You Now"). Пятого финалиста определила публика путем телефонного голосования. Им стала Ariadne с композицией "Feel Me Now".

Победитель конкурса Eesti Laul представит Эстонию на конкурсе "Евровидение-2017".

Полуфиналы "Евровидения 2017" пройдут 9 и 11 мая в Киеве. Финал – 13 мая. Участник от Эстонии выступит 11 мая.