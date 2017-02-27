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В финале конкурса Eesti Laul выступит Монс Зелмерлев

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Cегодня 12:52
Рубрика: Eesti Laul / "Евровидение"

4 марта на сцене Saku Suurhall вместе с десятью финалистами конкурса Eesti Laul в качестве приглашенного гостя выступит победитель конкурса "Евровидение-2015" Монс Зелмерлев из Швеции.

"Я очень счастлив, что смогу быть специальным гостем конкурса Eesti Laul и выступить 4 марта. Увидимся там! Не могу дождаться встречи", - сказал певец в своем обращении к эстонским зрителям.

В 2015 году в Вене Монс Зелмерлев исполнил песню "Heroes" и стал победителем 60-го конкурса "Евровидение".

Финал Eesti laul 2017 пройдет в концертном зале Saku Suurhall 4 марта в 19.00. Перед концертом состоится генеральная репетиция, куда также приглашают зрителей.

Дина Малова
Редактор

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