В финале конкурса Eesti Laul выступит Монс Зелмерлев

4 марта на сцене Saku Suurhall вместе с десятью финалистами конкурса Eesti Laul в качестве приглашенного гостя выступит победитель конкурса "Евровидение-2015" Монс Зелмерлев из Швеции.

"Я очень счастлив, что смогу быть специальным гостем конкурса Eesti Laul и выступить 4 марта. Увидимся там! Не могу дождаться встречи", - сказал певец в своем обращении к эстонским зрителям.

В 2015 году в Вене Монс Зелмерлев исполнил песню "Heroes" и стал победителем 60-го конкурса "Евровидение".

Финал Eesti laul 2017 пройдет в концертном зале Saku Suurhall 4 марта в 19.00. Перед концертом состоится генеральная репетиция, куда также приглашают зрителей.