Билеты на финал Eesti Laul 2017 распроданы

Ведущие Eesti Laul Мярт Аванди и Отт Сепп. Фото: Елена Варейко

Все 5500 билетов на финальный концерт музыкального конкурса Eesti Laul, победитель которого будет представлять Эстонию на "Евровидении", распроданы. Финал пройдет 4 марта в Saku Suurhall.

"До финала еще чуть больше месяца, а билетов уже нет", – сказал продюсер Eesti Laul Март Нормет, добавив, что это накладывает ответственность сделать сильное шоу.

Ведущие Мярт Аванди и Отт Сепп.

Билеты на генеральную репетицию, которая начнется 4 марта в 13:30 и будет такой же как и вечерний концерт, еще есть.

Полуфиналы Eesti Laul 2017 пройдут 1 и 18 февраля.