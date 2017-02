Первый полуфинал Eesti Laul посмотрели почти 200 000 человек

Ведущие конкурса Элина Нечаева и Марко Рейкоп. Фото: Елена Варейко/ERR

Второй полуфинал состоится в субботу, 18 февраля. Его будет транслировать канал ETV, начало в 21:35. Еще пять финалистов определятся путем голосования жюри и телезрителей.

В первом полуфинале по суммированным результатам голосования жюри и зрителей в решающую стадию конкурса вышли Элина Борн (с композицией "In or Out"`), Ленна Куурмаа ("Slingshot"), Иво Линна ("Suur loterii") и Карл-Кристьян & Whogaux feat. Maian ("Have You Now"). Пятого финалиста определила публика путем телефонного голосования. Им стала Ariadne с композицией "Feel Me Now".

Финал пройдет 4 марта в Saku Suurhall. Победитель конкурса будет представлять Эстонию на "Евровидении 2017" в Киеве. Полуфиналы "Евровидения 2017" пройдут 9 и 11 мая в Киеве. Финал – 13 мая. Участник от Эстонии выступит 11 мая.