Часть стран уже объявила своих представителей на Евровидении в Киеве

Фото: Eurovision Song Contest facebook.

28 января в Финляндии состоялся финал национального отбора "Конкурса новой музыки", где определился представитель страны на песенном конкурсе "Евровидение-2017". Победу одержал дуэт Norma John с песней Blackbird.

27 января прошел отборочный конкурс "Eurovision 2017: You Decide", в ходе которого представительницей Великобритании на конкурсе была выбрана Lucie Jones с композицией "Never Give Up On You".

Республику Белорусь будет представлять музыкальный коллектив Naviband с песней "Historyja majho zyccia".

Грузию представит Tako Gachechiladze, она исполнит песню "Keep The Faith".

27-летняя певица Lindita выступит в Киеве за Албанию, она будет исполнять песню "BOTË", что в переводе означает "Мир".

Представителем Австрии будет певец Nathan Trent. Композиция, с который он выступит, станет известна в феврале.

Slavko Kalezić представит Черногорию. Песня "Space", которую он будет исполнять, пока еще не была представлена зрителям.

Грецию на Евровидении будет представлять популярная певица Demy. Всего для нее будут выбраны три песни, с какой из них она отправится на Евровидение в Киев, выяснится в феврале. Demy исполнит конкурсную композицию, написанную Димитрисом Контопулосом. Димитрис написал ряд песен для Евровидения, включая “You are the only one” (Россия 2016) и “Shady Lady” (Украина, 2008).

Кипр представит 27-летний певец армянского происхождения — Hovig, который ранее участвовал в греческой версии передачи "X Factori".

За Армению будет выступать певица Artsvik.

Евровидение 2017 года будет проходить в Киеве. Полуфиналы пройдут 9 и 11 мая, финальный этап конкурса назначен на 13 мая.