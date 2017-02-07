Представитель Эстонии выступит во втором полуфинале "Евровидения" 11 мая

Представитель Эстонии Юри Поотсманн не попал в финал конкурса "Евровидение 2016". Фото: TASS/Scanpix

В ходе жеребьевки определились участники полуфиналов музыкального конкурса "Евровидение 2017", который в этом году пройдет в Киеве. Представитель Эстонии выступит во втором полуфинале вместе с представителями России и Беларуси. Украина, как победитель конкурса прошлого года, автоматически проходит в финал.

В первом полуфинале выступят 18 участников, во втором – 19. Жеребьевка состоялась 31 января в колонном зале Киевской городской государственной администрации.

Первый полуфинал

I часть:

Черногория

Финляндия

Грузия

Португалия

Бельгия

Швеция

Албания

Азербайджан

Австралия

II часть:

Кипр

Словения

Армения

Молдова

Чехия

Латвия

Исландия

Греция

Польша

Второй полуфинал

I часть:

Македония

Мальта

Нидерланды

Сербия

Дания

Россия

Румыния

Венгрия

Австрия

Ирландия

II часть:

Швейцария

Эстония

Израиль

Болгария

Сан-Марино

Литва

Хорватия

Норвегия

Беларусь

Конкурс "Евровидение" пройдет в Международном выставочном центре Киева. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая. Украина получила право на проведение "Евровидения 2017" после победы Джамалы с песней "1944" на конкурсе 2016 года.

Участник от Эстони определится в ходе конкурса Eesti Laul, полуфиналы которого пройдут 11 и 18 февраля, а финальный концерт назначен на 4 марта.