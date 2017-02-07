Представитель Эстонии выступит во втором полуфинале "Евровидения" 11 мая
В ходе жеребьевки определились участники полуфиналов музыкального конкурса "Евровидение 2017", который в этом году пройдет в Киеве. Представитель Эстонии выступит во втором полуфинале вместе с представителями России и Беларуси. Украина, как победитель конкурса прошлого года, автоматически проходит в финал.
В первом полуфинале выступят 18 участников, во втором – 19. Жеребьевка состоялась 31 января в колонном зале Киевской городской государственной администрации.
Первый полуфинал
I часть:
Черногория
Финляндия
Грузия
Португалия
Бельгия
Швеция
Албания
Азербайджан
Австралия
II часть:
Кипр
Словения
Армения
Молдова
Чехия
Латвия
Исландия
Греция
Польша
Второй полуфинал
I часть:
Македония
Мальта
Нидерланды
Сербия
Дания
Россия
Румыния
Венгрия
Австрия
Ирландия
II часть:
Швейцария
Эстония
Израиль
Болгария
Сан-Марино
Литва
Хорватия
Норвегия
Беларусь
Конкурс "Евровидение" пройдет в Международном выставочном центре Киева. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая. Украина получила право на проведение "Евровидения 2017" после победы Джамалы с песней "1944" на конкурсе 2016 года.
Участник от Эстони определится в ходе конкурса Eesti Laul, полуфиналы которого пройдут 11 и 18 февраля, а финальный концерт назначен на 4 марта.
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