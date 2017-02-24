NYT: у Киева возникли большие проблемы с организацией "Евровидения"

Джамала с песней "1944" победила на "Евровидении 2016". Фото: AFP/Scanpix

Прекращение работы творческой команды, занимавшейся организацией "Евровидения-2017" на Украине, свидетельствует о том, что Киев сталкивается с серьезными трудностями при подготовке к проведению этого песенного конкурса, пишет американская газета The New York Times.

В материале отмечается, что конкурс песни "Евровидение" оказался под угрозой, после того, как на этой неделе участники украинской команды, занимавшейся организацией мероприятия, массово заявили о прекращении работы на фоне обвинений в коррупции и неэффективном управлении. Как подчеркивается в публикации, остаются вопросы о том, были ли правильно проведены тендеры на строительство павильона для проведения конкурса", а также городка для его гостей, передает ТАСС.

Как сообщалось ранее, творческая команда, работавшая над проведением "Евровидения-2017", 13 февраля официально заявила о прекращении работы. Под заявлением стоят подписи 21 человека. Представители команды отметили, что в декабре прошлого года у них забрали полномочия, назначив нового фактического руководителя конкурса, которого наделили полным контролем всех аспектов "Евровидения-2017". В результате работа команды была полностью заблокирована.

В финале "Евровидения-2016", прошедшем 14 мая в столице Швеции, победила украинская исполнительница Джамала с песней "1944". Страна- победительница, по правилам конкурса, принимает "Евровидение" в следующем году. Финал "Евровидения-2017" запланирован на 13 мая.