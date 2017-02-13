Элина Нечаева станет одной из ведущих полуфиналов Eesti Laul 2017

Элина Нечаева. Фото: Юло Йозинг/ERR

Соведущей Марко Рейкопа в полуфиналах конкурса Eesti Laul 2017 будет оперная певица Элина Нечаева. Она с радостью согласилась принять новую роль и желает всем участникам конкурса удачно выступить.

Элина отметила, что предложение стать ведущей конкурса ее не испугало, а скорее взволновало: "Я подумала, как здорово, что можно попробовать что-то новое. И я очень постараюсь выполнить эту роль как можно лучше. Я совсем не колебалась перед принятием этого решения. Мне нравится работать перед камерой, и разговаривать мне тоже нравится", - отметила она в своем интервью для Vikerraadio.

Певица рассказала, что и раньше следила за этим конкурсом: "Конечно, мне всегда было интересно узнать, кто в итоге попадет на Евровидение, и какие конкурсанты между собой соревнуются".

Нечаева наеется, что все артисты выступят удачно: "Я буду болеть за всех одинаково. Буду держать кулаки за всех участников как в первом, так и во втором финале", - пообещала ведущая.

Полуфиналы конкурса Eesti Laul 2017 выйдут в эфир 11 и 18 февраля в 21:35 на канале ETV. Финал конкурса состоится 4 марта в Saku Suurhall.