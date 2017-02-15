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В субботу определятся первые финалисты конкурса Eesti Laul

Иво Линна выступит четвертым в первом полуфинале Eesti Laul. Фото: Анна Аурелия Минев/ERR
Cегодня 13:01
Рубрика: Eesti Laul / "Евровидение"

В субботу, 11 февраля, пройдет первый полуфинал музыкального конкурса Eesti Laul на котором путем голосования жюри и зрителей будут отобраны пять финалистов. Победитель Eesti Laul будет представлять Эстонию на "Евровидении 2017" в Киеве.

Первый полуфинал в прямом эфире будет транслировать канал ETV. Начало в 21:35. Ведущие полуфиналов – тележурналист Марко Рейкоп и оперная певица Элина Нечаева.

Пятерых финалистов из 10 участников полуфинала выберут жюри и зрители, которые смогут отдать свой голос путем телефонного голосования во время концерта. Если несколько песен получат одинаковое количество баллов, то лучший результат будет у той композиции, за которую было отдано больше голосов зрителей. С правилами конкурса можно ознакомиться здесь.

В первом полуфинале выступят:

Ленна Куурмаа - "Slingshot"

Элина Борн - "In or Out"

Carl-Philip - "Everything But You"

Иво Линна - "Suur loterii"

Ariadne - "Feel Me Now"

Уку Сувисте - "Supernatural"

Лаура Притс - "Hey Kiddo"

Karl-Kristjan & Whogaux feat. Maian - "Have You Now"

Janno Reim & Kosmos - "Valan pisaraid"

Леэмет Онно - "Hurricane"

Второй полуфинал конкурса Eesti Laul 2017 выйдет в эфир 18 февраля в 21:35 на канале ETV. Финал конкурса состоится 4 марта в Saku Suurhall.

Полуфиналы "Евровидения 2017" пройдут 9 и 11 мая в Киеве. Финал – 13 мая. Участник от Эстонии выступит 11 мая.

Ирина Киреева
Редактор

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