В субботу определятся первые финалисты конкурса Eesti Laul
В субботу, 11 февраля, пройдет первый полуфинал музыкального конкурса Eesti Laul на котором путем голосования жюри и зрителей будут отобраны пять финалистов. Победитель Eesti Laul будет представлять Эстонию на "Евровидении 2017" в Киеве.
Первый полуфинал в прямом эфире будет транслировать канал ETV. Начало в 21:35. Ведущие полуфиналов – тележурналист Марко Рейкоп и оперная певица Элина Нечаева.
Пятерых финалистов из 10 участников полуфинала выберут жюри и зрители, которые смогут отдать свой голос путем телефонного голосования во время концерта. Если несколько песен получат одинаковое количество баллов, то лучший результат будет у той композиции, за которую было отдано больше голосов зрителей. С правилами конкурса можно ознакомиться здесь.
В первом полуфинале выступят:
Ленна Куурмаа - "Slingshot"
Элина Борн - "In or Out"
Carl-Philip - "Everything But You"
Иво Линна - "Suur loterii"
Ariadne - "Feel Me Now"
Уку Сувисте - "Supernatural"
Лаура Притс - "Hey Kiddo"
Karl-Kristjan & Whogaux feat. Maian - "Have You Now"
Janno Reim & Kosmos - "Valan pisaraid"
Леэмет Онно - "Hurricane"
Второй полуфинал конкурса Eesti Laul 2017 выйдет в эфир 18 февраля в 21:35 на канале ETV. Финал конкурса состоится 4 марта в Saku Suurhall.
Полуфиналы "Евровидения 2017" пройдут 9 и 11 мая в Киеве. Финал – 13 мая. Участник от Эстонии выступит 11 мая.
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