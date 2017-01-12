В ближайшие сутки погода в Эстонии будет снежной и морозной
Ночью небольшая или переменная облачность. Местами небольшой снег, позёмка, передает "Актуальная камера".
Ветер северо-восточный, северный от 6 до 12, на побережье порывами до 17 метров в секунду, во второй половине ночи постепенно ослабеет. Температура воздуха 13 -18 градусов мороза. На наветренной стороне побережья минус 10. К утру во внутренних районах понизится до минус 23 градусов.
Днем небольшая или переменная облачность. В Западной Эстонии местами небольшой снег. Ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду, вечером на островах южный, юго-западный порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха 8 - 13 градусов мороза, на востоке Эстонии до минус 17 градусов.
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