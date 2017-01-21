За прошедшие сутки в Эстонии в ДТП пострадали 13 человек

Полиция. Иллюстративная фотография Фото: Сийм Лыви, ERR

За минувшие сутки на дорогах Эстонии произошло восемь дорожно-транспортных происшествий в которых пострадали 13 человек, в том числе ребенок и три пешехода. Также полиция задержала 13 нетрезвых водителей

Согласно предварительной информации, по меньшей мере одно ДТП произошло по вине пьяного водителя. Речь идет о серьезной автоаварии в волости Раазику Харюского уезда, в результате которой тяжело пострадали четыре человека, передали новости "Радио 4".

Также полиция задержала 13 нетрезвых водителей. По данным Департамента полиции и погранохраны, 12 задержанных находились в состоянии алкогольного и один - наркотического опьянения.