Союз врачей назвал ложными утверждения сторонников легализации конопли

В Канаде лечебная конопля является легальной уже 15 лет назад Фото: AFP/Scanpix

Эстонский союз врачей (Eesti arstide liit – EAL) в направленном Рийгикогу заявлении в связи с обращением партии "Зеленые Эстонии" о легализации в стране лечебной конопли утверждает, что представленные сторонниками легализация конопли аргументы с медицинской точки зрения не являются обоснованными, и речь идет об опасных для здоровья наркотиках.

"Конопля является опасным наркотиком наряду с амфетамином, героином и опиумом, она в соответствии с Конвенцией ООН по наркотическим средствам запрещена с 1961 года. Запрещены все сорта конопли, или сорта Cannabis Sativa, где в сухом веществе содержится более 0,2% тетрагидроканнабинола (THC) и отдельного вида "лечебной коноплианы" не существует", - говорится в заявлении Союза врачей, подписанном президентом организации Лемби Ауг, предает новостной портал ERR.

Ауг отмечает, что в конопле содержится более 104 каннабиноидов, и при постоянном применении ТНС накапливается в печени и жировой ткани, что увеличивает продолжительность интоксикации.

"При разовом использовании конопли эффект длится в течение 1-2 часов, но полный вывод из организма может продолжаться до 30 дней. Основное действие конопля оказывает на психику, но при этом присутствуют и физические реакции, такие как понижение уровня сахара в крови и кровяного давления, учащение пульса, сужение дыхательных путей и т.д. THC проникает через плаценту и через кровеносную систему матери попадает в организм еще нерожденного ребенка и как показал опыт, у принимавших коноплю во время беременности матерей с большей вероятностью рождаются дети с недостаточным весом и / или недоношенные дети, у которых в последующем часто встречаются проблемы в развития и поведенческие проблемы, такие как гиперактивность, импульсивность и отсутствие бдительности", - описывает Ауг последствия приема конопли.

Глава Союза врачей назвала ошибочными аргументы сторонников конопли, что ее использование не вызывает зависимости и любой человек может, при желании, в любое время от нее отказаться. "На самом деле, зависимость существует: среди взрослых зависимыми становятся примерно девять процентов, а среди подростков она появляется у каждого шестого. К сожалению, в Эстонии школьники пробуют коноплю чаще, чем в других странах Европы", - добавила Ауг.

Союз врачей приводит в пример исследование, согласно которому в Эстонии коноплю пробовали 24% подростков в возрасте 11-12 лет, в Европе — 17%.

Зеленые Эстонии: мир движется к легализации так называемой лечебной конопли

Комиссия по социальным вопросам Рийгикогу обсудит во вторник обращение партии "Зеленые Эстонии" и активиста Элвера Лохо о легализации так называемой лечебной конопли.

"Число исследований о благоприятном воздействии конопли постоянно растет. Также все больше появляется данных, которые подтверждают, что лекарственные препараты на основе конопли эффективно снимают боль и воспаление, и могут даже способствовать улучшению состояния при некоторых заболеваниях", - считают представители зеленых.

Зеленые утверждают, что действующая политика запрета конопли не дала желаемых результатов, и привела к ситуации, когда люди, которые нуждаются в лечебных препаратах на основе конопли, не могут из-за запрещающих законов получить это лечение.

"Именно поэтому ряд передовых стран отказался от нулевой толерантности, и там стали регулировать использование конопли в медицинских целях. Например, консервативная в отношении конопли Германия в этом году одобрила вступающую в силу в первой половине 2017 года законодательную поправку, в результате которой должен значительно улучшиться доступ пациентов к лечебным препаратам на основе конопли. В Канаде лечебная конопля является легальной уже 15 лет назад", - говорится в обращении Зеленых Эстонии.