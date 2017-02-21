ВИДЕО: за бесплатными консервами в Пыхья-Таллинне выстроилась очередь

Сотни жителей столицы выстроились в длинную очередь за бесплатными свиными консервами из госрезерва. Раздача продуктов, срок годности которых истекает в конце следующего года, проходила в помещениях, арендованных Продуктовым банком.

Всего на раздачу в Таллинне выделено около 300 000 консервов по шесть банок в одни руки. Семьсот жителей столицы, преимущественно пенсионеры, выстроились в длинную очередь, чтобы получить консервы из госрезерва, которые начали раздавать в 11 часов.

Как отметил репортер "Актуальной камеры" Николай Лощин, очередь растянулась на десятки метров, многие стояли с самого утра. Люди посетовали в интервью "АК" на низкую пенсию и невозможность устроиться на работу в силу возраста или других причин. Именно поэтому пожилые люди пришли сегодня к помещениям Продуктового банка.

"Я 45 лет здесь отработал, отучился и так далее. И ничего не получил! Пенсии нету! Надо пенсию всем поднимать", – сказал Иван.

Татьяна отметила, что люди стоят в очереди, потому что нужда заставляет.

Тысячи банок консервов, которые не отдали сегодня, будут розданы в ближайшие дни или месяцы. Раздача бесплатных консервов из госрезерва в столице проводится уже не первый раз. Как отнеслись чиновники и активисты к возникновению такой очереди?

"Для нас это достаточно необычное явление. Обычно мы все-таки работаем со списками и мы точно знаем, сколько именно людей в тот или иной день придет", – прокомментировала руководитель проекта Продуктового банка Кертту Олыкайнен.

Всего из госрезева выделено около миллиона банок консервированной свинины общей стоимостью миллион евро. Их решено было раздать нуждающимся, поскольку срок хранения консервов приближается к концу. При этом Таллинну было предназначено 297 000 банок, Харьюмаа – 105 000, Ида-Вирумаа – 102 000 и Тарту – 101 000 банок консервов. По утверждению чиновников, консервы изготовлены из мяса свиней с ферм из так называемой третьей санитарной зоны во время вспышки АЧС, при этом на изготовление консервов, как заявили в Министерстве сельской жизни, были пущены здоровые свиньи. По заверению муниципальных служб, вся продукция была одобрена Ветеринарно-пищевым департаментом.