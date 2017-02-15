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Марко Михкельсон награжден орденом Почетного легиона

Марко Михкельсон и посол Франции в Эстонии Клаудия Делма-Шерер. Фото: IRL
Cегодня 15:34
Рубрика: Эстония

Председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсон награжден государственной наградой Франции - орденом Почетного легиона офицерской степени.

Награду Михкельсону вручила во вторник вечером посол Франции в Таллинне Клаудия Делма-Шерер, сообщила в среду, 8 февраля, пресс-служба партии Союза отечества и Res Publica (IRL), членом которой является Михкельсон.

В решении о награждении говорится, что орден вручается в знак признания преданной деятельности Марко Михкельсона в европейских проектах и во имя мира и безопасности в Европе.

Поблагодарив французского посла, Михкельсон отметил, что с учетом турбулентных изменений в Европе и мире Эстония и Франция сталкиваются с серьезными вызовами. "Помня историю, мы обязаны трудиться во имя идеи единой Европы, оберегать и укреплять ее. Франция — очень важный союзник и друг Эстонии, поддержка которого чувствуется в очень разных сферах, и во имя этого сотрудничества следует продолжать совместные усилия", - сказал председатель парламентской комиссии по иностранным делам.

Андрей Крашевский
Редактор

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