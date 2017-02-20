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В Эстонии пенсии могут вырасти весной 2017 года на 5,1%

Иллюстративное фото. Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 16:53
Рубрика: Эстония

Министерство социальных дел направило на согласование проект индексации пенсий на 2017 год, который предполагает, что средний рост пенсий в апреле этого года составит в среднем 5,1%.

Планируется зафиксировать индекс государственной пенсии на уровне 1,051 пункта. В этом году размер базовой пенсии в результате индексации составит 161,9 евро (в 2016 году был 153,3 евро), а пенсионная годовая расценка составит 5,767 евро (в 2016 году она была 5,514 евро).

Расходы на индексацию пенсий 471 516 человек в 2017 году составят 65,5 миллионов евро.

Каждую весну Эстония проводит перерасчет пенсий, чтобы пенсии находились в равновесии с изменениями зарплат и цен. Пенсия рассчитывается для каждого человека индивидуально. Рост пенсии зависит от стажа пенсионера и от страховой части, накапливавшейся с 1999 года.

Сейчас пенсия по старости включает в себя базовую часть, стаж и страховую часть для тех, кто ушел на пенсию начиная с 1999 года.

Правительство должно утвердить индексацию пенсий к 20 марта.

Артур Тооман
Редактор

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