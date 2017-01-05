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Полиция родителям: интересуйтесь, как проводит время ваш ребенок!

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Евгения Волохонская, "Актуальная камера"
Cегодня 21:38
Рубрика: Эстония

Стражи правопорядка призывают родителей к бдительности: в предпраздничный период резко вырастает число правонарушений среди подростков. На лидирующей позиции – злоупотребление алкоголем. Во время школьных каникул предоставленные сами себе молодые люди ищут приключений и хотят приобщиться к "взрослой" жизни, что нередко заканчивается приводом в полицию, передает "Актуальная камера".

Две комнаты, в каждой по две койки, спартанская обстановка – так изнутри выглядит детский вытрезвитель, расположенный на территории одного из Таллинских приютов. Как правило, ежемесячно сюда попадают примерно шесть подростков в стадии алкогольного опьянения. И эта цифра не отражает реального положения вещей – сюда полиция направляет лишь тех, за кем в участок не приехали родители.

"Дети из разных семей. Одних родителей вообще не интересует, что с ребенком. С другими по телефону беседуешь и чувствуешь, что оба родителя пытаются помочь ребенку, которому 17 лет и он хочет показать, что он самостоятельный", – отметил руководитель детского вытрезвителя Виталий Ардасов.

Теперь о реальных цифрах. За текущий год в полиции зарегистрировано свыше 3000 нарушений закона об алкоголе несовершеннолетними, причем треть из них составляют дети не достигшие 16 лет. Каждый раз скачок таких правонарушений приходится на школьные каникулы. Предоставленные сами себе подростки ищут приключений, которые нередко заканчиваются в участке. Полицейские убедительно просят взрослых не покупать алкогольные напитки детям, даже если они выглядят достаточно взрослыми и очень вас об этом просят.

"Если несовершеннолетние обращаются и просят приобрести алкоголь, зачастую взрослые идут навстречу. Мол, ничего страшного не будет если я ему куплю бутылку джина или пива. К сожалению, все не так просто, и такие случаи нередко заканчиваются для детей даже где-то в детской больнице, потому что ребенок не знает меры", – пояснил молодежный полицейский Пыхьяской префектуры Виталий Матвеев.

И в полиции, и в детском вытрезвителе подчеркивают, что детская алкоголизация касается не только выходцев из неблагополучных семей. Стражи порядка в очередной раз призывают родителей: пожалуйста, интересуйтесь как, где и с кем проводит время ваш ребенок.

Ирина Киреева
Редактор

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