Из-за пожара было нарушено дорожное движение на улице Вана-Каламая

Инспекция по защите данных выражает беспокойство по поводу новых правил, которые с весны собирается ввести банк SEB для клиентов, пользующихся интернет-услугами. Речь идет о мобильном приложении, которое позволяет делать платежи и банковские переводы и между пользователями данной услуги. В перечне новых правил есть пункт, позволяющий банку получить доступ к списку контактов и адресов в мобильном телефоне пользователя. Гендиректор инспекции по защите данных Вильяр Пеэп в интервью программе "Кофе+" отметил, что это не совсем законно.