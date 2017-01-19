Из-за пожара нарушено дорожное движение на улице Вана-Каламая
Утром в четверг в связи с работами по тушению пожара в Таллинне дорожное движение на улице Вана-Каламая было закрыто от Балтийского вокзала до перекрестка с улицей Коцебу.
Спасатели в 7:12 утра получили сообщение о том, что в столичном районе Пыхья-Таллинн по адресу Вана-Каламя, 10 горит двухэтажное заброшенное здание. Из дома вынесли человека, скорая помощь доставила его в больницу.
К 8:46 спасатели локализовали пожар.
Спасательный департамент рекомендует жителям соседних домов не открывать окна из-за распространяемого дыма.
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