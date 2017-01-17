В ноябре эстонский экспорт вырос на 6% в годовом сравнении

Экспорт и импорт бегут наперегонки. Фото: Postimees/Scanpix

В ноябре 2016 года объем эстонского экспорта по сравнению с тем же месяцем 2015 года вырос на 6%, а объем импорта в Эстонию увеличился на 7%.

Экспорт товаров из Эстонии в текущих ценах составил 1,1 млрд евро, а импорт в Эстонию — примерно 1,2 млрд евро, сообщила во вторник, 10 января, пресс-служба Департамента статистики.

Как отметило ведомство, дефицит торгового баланса составил 113 млн евро. В 2015 году в том же месяце он составлял 94 млн евро.

В первую тройку экспортных партнеров Эстонии в ноябре вошли Швеция, Финляндия и Латвия — на их долю пришлось 17, 17 и 8 процентов всего экспорта соответственно. При этом по сравнению с ноябрем 2015 года экспорт в Латвию сократился на 14, а в Швецию - на 2%. Экспорт в Финляндию увеличился на 14%. Вырос и экспорт в Россию - на 2%.

Среди всех экспортируемых в ноябре товаров 72% имели эстонское происхождение.

Больше всего товаров в ноябре в Эстонию ввозили из Финляндии (12% от общего объема импорта Эстонии), Германии (11%) и Литвы (10%). При этом импорт из Финляндии сократился сразу на 11% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

В ноябре из Эстонии экспортировали в основном электрооборудование, сельскохозяйственную продукцию и продукты питания, а также древесину и изделия из нее.

Импортировали в Эстонию в основном электрическое оборудование, сельскохозяйственную продукцию и продукты питания, а также механическое оборудование.