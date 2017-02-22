Аудит: большинство работодателей не готовы брать на работу частично нетрудоспособных

Протест против реформы трудоспособности перед зданием парламента на Тоомпеа. Фото: Postimees/Scanpix

Готовность работодателей принимать на работу людей с частичной потерей трудоспособности в Эстонии невысока - так готовы поступить лишь 31% предприятий, свидетельствуют данные аудита Государственного контроля.

При проведении реформы трудоспособности необходимо учитывать, что даже если потерявшее трудоспособность лицо получило от государства необходимые услуги и всестороннюю помощь, то его дальнейшее трудоустройство все равно зависит лишь от решения потенциального работодателя, отмечается в докладе.

То есть зависит от готовности работодателя нанять его. В ходе проведения аудита выяснилось, что работодатели не совсем к этому готовы. Так, людей с потерей трудоспособности готовы взять на работу лишь 31% работодателей. Такой возможности не видели 44%, а остальные работодатели не имели четкой позиции.

По словам представителей работодателей, первым препятствием является то, что умения людей с потерей трудоспособности и их квалификация не отвечают требованиям.

Кроме того, сейчас к числу не работающих пенсионеров по нетрудоспособности относятся, скорее, люди с большой степенью нетрудоспособности, сложным диагнозом (например, нарушения психики) и отсутствием навыка работы. Таким образом, их подготовка к работе более сложна и требует больше времени.

По оценке Госконтроля, государство готово к внедрению системы поддержки реформы трудоспособности частично – достигнута способность оценивать трудоспособность, оказывать людям с потерей трудоспособности услуги и предлагать им вспомогательные средства.

Окончательный же успех реформы трудоспособности зависит от того, будут ли работодатели нанимать людей с потерей трудоспособности, и удастся ли предупредить потерю трудоспособности, в том числе, сократить растущее количество несчастных случаев на работе.

Также правительство на протяжении последних 25 лет не сумело создать систему страхования от несчастного случая на работе и профессиональных заболеваний.